Спектакль Черные скоморохи

Спекталь о загадочном мире Урала

«Черные скоморохи» — это необычный спектакль, который исследует загадочный мир Урала, его тайны и культуру.

Уникальная атмосфера Урала

Граница двух миров, соприкосновение Европы и Азии, древнейшие горы, аномальные места, густые леса и величественные реки — Урал всегда привлекал внимание. В этом спектакле мы погрузимся в его загадочную атмосферу и постараемся разгадать вопросы, которые волнуют человечество: Кто мы? Откуда? И почему все ругательства начинаются на букву "ё"?

Музыкальное путешествие

С помощью музыки и театральных приёмов «черные скоморохи» попытаются объяснить, что такое уральский дух. Этот спектакль соединяет элементы фольклора и современного искусства, создавая уникальную смоделированную реальность.

Команда постановки

Режиссером спектакля является Александр Вахов. В постановке участвуют талантливые артисты:

Александр Вахов

Сергей Юсупов

Варвара Брылина

Дмитрий Павловский

Алина Ежакова

Не упустите возможность насладиться уникальным театральным опытом и познакомиться с мистическим миром Урала в спектакле «Черные скоморохи».