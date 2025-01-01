Меню
Черные скоморохи
Киноафиша Черные скоморохи

Спектакль Черные скоморохи

18+
Режиссер Александр Вахо
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спекталь о загадочном мире Урала

«Черные скоморохи» — это необычный спектакль, который исследует загадочный мир Урала, его тайны и культуру.

Уникальная атмосфера Урала

Граница двух миров, соприкосновение Европы и Азии, древнейшие горы, аномальные места, густые леса и величественные реки — Урал всегда привлекал внимание. В этом спектакле мы погрузимся в его загадочную атмосферу и постараемся разгадать вопросы, которые волнуют человечество: Кто мы? Откуда? И почему все ругательства начинаются на букву "ё"?

Музыкальное путешествие

С помощью музыки и театральных приёмов «черные скоморохи» попытаются объяснить, что такое уральский дух. Этот спектакль соединяет элементы фольклора и современного искусства, создавая уникальную смоделированную реальность.

Команда постановки

Режиссером спектакля является Александр Вахов. В постановке участвуют талантливые артисты:

  • Александр Вахов
  • Сергей Юсупов
  • Варвара Брылина
  • Дмитрий Павловский
  • Алина Ежакова

Не упустите возможность насладиться уникальным театральным опытом и познакомиться с мистическим миром Урала в спектакле «Черные скоморохи».

