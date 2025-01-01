Постановка по мотивам произведений и автобиографических очерков русского писателя Владимира Солоухина

Эта постановка посвящена столетию выдающегося русского писателя и нашего земляка Владимира Солоухина. В основе сюжета — стремление человека к духовному прозрению и поиску внутреннего света.

Вдохновение от искусства

Сюжет спектакля вдохновлён реальным событием из жизни Солоухина. Однажды он стал свидетелем процесса реставрации иконы, когда художники, снимая слои потемневшей олифы, вновь открывали старинную живопись. Это потрясающее зрелище побудило писателя обратиться к исследованию собственной жизни, что стало началом его «реставрации души». В процессе он искал тот скрытый свет, который является символом обретения веры.

Литературные корни

Спектакль создан по мотивам произведений Солоухина различных лет, включая стихи и автобиографические очерки. Главными рассказами, легшими в основу постановки, стали «Серафима», «Варвара Ивановна» и «Девочка на урезе моря». Эти произведения глубоко погружают зрителя в мир внутренней борьбы и поиска смысла жизни.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность посетить этот трогательный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных вопросах жизни. Откройте для себя мир Владимира Солоухина и его философию через призму театрального искусства.