Кабаре «Черноморский вояж»: Путешествие в мир юмора и музыки

Приглашаем вас на уникальное юмористическое эстрадное представление «Прошу любить и не жаловаться!», которое пройдет в кабаре «Черноморский вояж». Этот спектакль подарит вам незабываемые впечатления от путешествия по живописному Черноморскому побережью.

Яркие моменты шоу

Вас ждет насыщенная программа с зажигательной музыкой и танцами. Неподражаемый ведущий Яков Малкин с его пикантным юмором и интересными персонажами команды создаст атмосферу праздника, которая никого не оставит равнодушным.

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)

1 час 20 минут (без антракта) Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность окунуться в мир веселья и позитива! «Прошу любить и не жаловаться!» — это шоу, которое надолго останется в вашей памяти.