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Черноморский вояж
Киноафиша Черноморский вояж

Черноморский вояж

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кабаре «Черноморский вояж»: Путешествие в мир юмора и музыки

Приглашаем вас на уникальное юмористическое эстрадное представление «Прошу любить и не жаловаться!», которое пройдет в кабаре «Черноморский вояж». Этот спектакль подарит вам незабываемые впечатления от путешествия по живописному Черноморскому побережью.

Яркие моменты шоу

Вас ждет насыщенная программа с зажигательной музыкой и танцами. Неподражаемый ведущий Яков Малкин с его пикантным юмором и интересными персонажами команды создаст атмосферу праздника, которая никого не оставит равнодушным.

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)
  • Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность окунуться в мир веселья и позитива! «Прошу любить и не жаловаться!» — это шоу, которое надолго останется в вашей памяти.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
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