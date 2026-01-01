Хоровой спектакль Алексея Вэйро

Театр «Новая Опера» представляет хоровой спектакль «Черное. Шаги босиком», созданный на основе концерта Камерного хора имени Е.В. Колобова.

Формат и замысел

Режиссер Алексей Вэйро определяет жанр постановки как «представление без представления». Спектакль имитирует атмосферу камерного домашнего музицирования, где пение становится интимным актом для самих исполнителей, а не лишь зрелищем для публики.

Музыкальный репертуар

В основу спектакля легли спиричуэлс — духовные песни афроамериканцев, отражающие их многогранное музыкальное наследие. В исполнении звучат:

Обработки известных аранжировок Мозеса Хогана.

Африканские песни из репертуара хора Роберта Шоу.

Атмосфера и подача

Произведения исполняются с глубокой искренностью, подчеркивая эмоциональную силу музыки, ее способность соединять прошлое и настоящее, традиции и современность.

Спектакль впечатляет своим необычным форматом, напоминая зрителям о подлинной ценности искусства, рожденного в духовной простоте и внутренней гармонии.