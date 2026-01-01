Театр «Новая Опера» представляет хоровой спектакль «Черное. Шаги босиком», созданный на основе концерта Камерного хора имени Е.В. Колобова.
Режиссер Алексей Вэйро определяет жанр постановки как «представление без представления». Спектакль имитирует атмосферу камерного домашнего музицирования, где пение становится интимным актом для самих исполнителей, а не лишь зрелищем для публики.
В основу спектакля легли спиричуэлс — духовные песни афроамериканцев, отражающие их многогранное музыкальное наследие. В исполнении звучат:
Произведения исполняются с глубокой искренностью, подчеркивая эмоциональную силу музыки, ее способность соединять прошлое и настоящее, традиции и современность.
Спектакль впечатляет своим необычным форматом, напоминая зрителям о подлинной ценности искусства, рожденного в духовной простоте и внутренней гармонии.