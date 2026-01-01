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Черное. Шаги босиком
Киноафиша Черное. Шаги босиком

Спектакль Черное. Шаги босиком

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Алексей Вэйро
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Хоровой спектакль Алексея Вэйро

Театр «Новая Опера» представляет хоровой спектакль «Черное. Шаги босиком», созданный на основе концерта Камерного хора имени Е.В. Колобова.

Формат и замысел

Режиссер Алексей Вэйро определяет жанр постановки как «представление без представления». Спектакль имитирует атмосферу камерного домашнего музицирования, где пение становится интимным актом для самих исполнителей, а не лишь зрелищем для публики.

Музыкальный репертуар

В основу спектакля легли спиричуэлс — духовные песни афроамериканцев, отражающие их многогранное музыкальное наследие. В исполнении звучат:

  • Обработки известных аранжировок Мозеса Хогана.
  • Африканские песни из репертуара хора Роберта Шоу.

Атмосфера и подача

Произведения исполняются с глубокой искренностью, подчеркивая эмоциональную силу музыки, ее способность соединять прошлое и настоящее, традиции и современность.

Спектакль впечатляет своим необычным форматом, напоминая зрителям о подлинной ценности искусства, рожденного в духовной простоте и внутренней гармонии.

Фотографии

Черное. Шаги босиком Черное. Шаги босиком Черное. Шаги босиком Черное. Шаги босиком
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