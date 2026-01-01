Оповещения от Киноафиши
Черное или белое?
Киноафиша Черное или белое?

Спектакль Черное или белое?

16+
Возраст 16+

О спектакле

Чёрное или белое? Новая постановка в Доме науки и техники

В Доме науки и техники состоится спектакль, представляющий собой живой диалог между артистом и зрителями. Он наполнен вопросами и размышлениями о самой сути человеческой жизни и сложных моральных дилеммах.

Философия на сцене

Спектакль "Чёрное или белое?" исследует границы между жёсткостью и мягкостью, решительностью и уступчивостью. Как часто жизнь кажется простой дилеммой, но забываем ли мы о богатстве оттенков и полутонов?

Глубокие размышления

Зрители ощутят важность поиска ответов на сложные вопросы, которые волнуют нас ежедневно. Почему стремление к лучшему иногда приводит к разочарованиям? Постановка не предлагает готовых решений, но заставляет задуматься о значимости собственного пути.

Уникальный опыт общения

Этот спектакль — не просто представление. Это глубокая беседа о том, что волнует каждого из нас. Оставив позади иллюзии определённости, зрители откроются удивительному миру разнообразия и свободы выбора.

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
18:00
Дом науки и техники Красноярск, Урицкого, 61
от 600 ₽

