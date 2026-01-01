Спектакль Чёрное-белое-чёрное

Литературно-музыкальный проект «Чёрное — белое — чёрное»

Воронежский концертный зал приглашает на уникальный литературно-музыкальный проект «Чёрное — белое — чёрное», который основан на реальных историях участников специальной военной операции.

Вдохновением для этого проекта послужила книга «Нет уз святее товарищества» авторов Захара Прилепина, Олега Демидова и Алексея Колобродова. В спектакле собраны стихи, рожденные в окопах, а также невыдуманные истории, повествующие о доблести, милосердии и любви.

Каждое из этих произведений отражает настоящие человеческие переживания. Главная ценность представленных историй — их достоверность. Они звучат голосами тех, кто прошел через испытания войны, делясь с нами своей правдой.

Исполнение доверено ведущим актёрам театров города и симфоническому оркестру Воронежского концертного зала. Этот проект порадует зрителей, ценящих настоящие истории и музыкальные интерпретации.