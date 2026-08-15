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Черничный вкус порока
Киноафиша Черничный вкус порока

Спектакль Черничный вкус порока

Постановка
Театр «На плотинке» в Доме Писателя 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О спектакле

«Черничный вкус порока» — трагикомедия по пьесе Жана Ануя

Театр «На Плотинке» приглашает на постановку «Черничный вкус порока» — остросюжетную трагикомедию по пьесе Жана Ануя «Орнифль, или Сквозной ветерок». Это спектакль для тех, кто знает, что страсть порой может быть сладкой, но порочной, а жизнь — всего лишь маскарад, за которым прячутся самые потаённые желания.

Герой, утонувший в своих слабостях

Главный персонаж — стареющий ловелас, привыкший к успеху среди женщин, несмотря на утрату прежней привлекательности. Для него жизнь — это бесконечный бал-маскарад, где отношения с партнёрами легко меняются, а искренность подменяется игрой. За маской обаяния скрывается пустота, и кажется, что весь его мир пронизан лишь поверхностной страстью.

Любовь или самопожертвование?

Но эта история — не только о нём. На фоне его циничной жизни разворачивается драма молодой женщины, безумно влюблённой и готовой на самопожертвование ради своего возлюбленного. Она прощает насмешки, терпит унижения, мечтая быть рядом. Но где грань между настоящим чувством и самообманом? Герои, опьянившись вкусом страсти, не замечают, как погружаются в собственные слабости, подобно пчёлам, увязающим в приторном черничном варенье.

О вкусах и последствиях

Черничный вкус страсти обманчив. Он сладок, но опасен. Герои этого спектакля задаются вопросом: есть ли спасение, если на губах вместо любви остаётся только привкус порока? Ответ на этот вопрос предстоит найти зрителю.

«Черничный вкус порока» — это остроумная и трогательная история, которая поднимает вопросы любви, страсти и искренности, заставляя задуматься о том, что порой за наслаждение приходится платить слишком высокую цену.

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Август
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