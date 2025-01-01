Спектакль Черная речка. Кукольная дуэль

Пушкин в кукольном театре: альтернативная история дуэли

Спектакль представляет собой уникальную альтернативную историю дуэли поэта Александра Сергеевича Пушкина, разворачивающуюся в духе кукольного балагана. В этой постановке законы и колорит традиционного театра Петрушки соединяются с яркими историями и анекдотами о Пушкине, которые так щедро представлены в нашей культуре.

Пушкин как народный герой

Фигура А. С. Пушкина, олицетворяющая народного героя, который побеждает смерть, может быть изображена только на кукольной сцене. Это подчеркивает необычные и яркие приемы, присущие этому жанру.

Награды и достижения

Постановка удостоилась высокой чести и стала лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2024 года в номинациях «Лучшая работа режиссера. Театр кукол» и «Лучшая актерская работа. Театр кукол». Это говорит о высоком уровне исполнения и оригинальности задумки.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который соединяет в себе историю, народные традиции и кукольное искусство в одном флаконе!