Черная речка. Кукольная дуэль
Билеты от 1000₽
Киноафиша Черная речка. Кукольная дуэль

Спектакль Черная речка. Кукольная дуэль

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пушкин в кукольном театре: альтернативная история дуэли

Спектакль представляет собой уникальную альтернативную историю дуэли поэта Александра Сергеевича Пушкина, разворачивающуюся в духе кукольного балагана. В этой постановке законы и колорит традиционного театра Петрушки соединяются с яркими историями и анекдотами о Пушкине, которые так щедро представлены в нашей культуре.

Пушкин как народный герой

Фигура А. С. Пушкина, олицетворяющая народного героя, который побеждает смерть, может быть изображена только на кукольной сцене. Это подчеркивает необычные и яркие приемы, присущие этому жанру.

Награды и достижения

Постановка удостоилась высокой чести и стала лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2024 года в номинациях «Лучшая работа режиссера. Театр кукол» и «Лучшая актерская работа. Театр кукол». Это говорит о высоком уровне исполнения и оригинальности задумки.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который соединяет в себе историю, народные традиции и кукольное искусство в одном флаконе!

Режиссер
Лариса Балеевских
В ролях
Владислав Костин
Ирина Удачина
Алексей Жуков
Лариса Балеевских
Светлана Рыбина

Купить билет на спектакль Черная речка. Кукольная дуэль

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
18:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1000 ₽
20:30
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1000 ₽

Фотографии

Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль Черная речка. Кукольная дуэль

