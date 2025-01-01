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Черная пурга
Билеты от 1600₽
Киноафиша Черная пурга

Спектакль Черная пурга

Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Вторая работа Дениса Азарова в Электротеатре Станиславский

Совместный проект Электротеатра Станиславский и АНО «Арт-Проект» представляет новый спектакль «Черная пурга» под руководством режиссера Дениса Азарова. Это вторая работа Азарова в Электротеатре, после его сюрреалистического спектакля «Сад» Алексея Шипенко.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля, 40-летний командировочный по имени Свердлов, оказывается в Норильске, где его ждут неожиданные приключения. Рейс в Москву отменяется из-за того, что медведь перегрыз кабель, а в городе надвигается черная пурга. Чтобы скоротать время, Свердлов отправляется в краеведческий музей, несмотря на свою нелюбовь к музеям.

В музее его встречает уставший работник, и зрители становятся свидетелями их взаимодействия. Место действия превращается в пространство, в котором переплетаются живое и неживое. Так, в пьесе присутствуют образы мертвого шахтера и шахтера, который умрет через две недели, что добавляет элемент абсурда в происходящее.

Атмосфера и концепция

Акцент в спектакле сделан на акустике, которая формируется в процессе движения зрителей по музейным залам, создавая уникальную атмосферу. «Черная пурга» — это русский абсурд, в котором любовь, водка и заблудившиеся медведи сплетаются в красивый черный сон.

Интересные факты

Спектакль «Черная пурга» обещает быть необычным опытом для зрителей. Он затрагивает темы одиночества, поиска себя в неожиданных обстоятельствах и сложных человеческих отношений. Не упустите возможность погрузиться в этот мир абсурда и поэзии!

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Григорий Некрасов
Михаил Соколов
Антон Капанин
Антон Капанин
Дмитрий Мягкий
Анастасия Фурса

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1600 ₽
14 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1600 ₽

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