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Черная пурга
Билеты от 1000₽
Киноафиша Черная пурга

Спектакль Черная пурга

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Чёрная пурга» — новый спектакль о борьбе с холодом и тоской

В новом спектакле «Чёрная пурга» зрители смогут увидеть историю офисного сотрудника, оказавшегося в самой северной точке России. На улице царит смертельный холод, а главный герой мечтает вернуться в Москву, в свою тёплую кровать. Но на его пути возникают неожиданные препятствия: медведь перегрыз кабель, GPS сбился с маршрута, таксисты отказываются везти в аэропорт, а чёрная пурга уже близка к тому, чтобы накрыть город.

Инсценировка абсурда

Режиссёр Виктор Трегубов отмечает: «Все мы можем оказаться в этой чёрной пурге, независимо от города, в котором находимся. Эта пьеса — об ощущении, которое каждый хотя бы раз испытывал: сновидческое, пронизанное русской тоской и чувством нереальности происходящего». Спектакль создаётся в форме инсценировки, позволяющей глубже интерпретировать абсурдный материал.

Творческая команда и атмосфера

Команда спектакля стремится подарить жизнь не только главному герою, но и жителям города, в котором разворачиваются события. Зрители смогут погрузиться в мир фантазий о том, как можно справиться с трудностями и находить свет даже в преддверии надвигающейся пурги.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную пьесу, которая затрагивает важные темы человеческого бытия и внутренней борьбы. Следите за расписанием и не забудьте забронировать билеты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
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