Черная миля: Behrosth, Ведьмин прах, Cultustepean

Финальный аккорд мистического путешествия в клубе «Нирвана»

12 октября в клубе «Нирвана» состоится заключительное событие осеннего тура, которое обещает стать настоящим праздником звуковых абстракций. Здесь не просто завершится это мистическое путешествие — будут смыкаться круги древнего ритуала, превращая конец в новое начало.

Расширенный состав участников

Финальный день порадует зрителей расширенным составом. В лайнап войдут:

Behrosth

Ведьмин Прах

Cultustepean — один из немногих российских проектов, работающих на стыке неоклассического dark ambient и dungeon synth.

Погружение в мир звуков

Погружение в мир звуковых композиций начнется с выступления Cultustepean. Их пространственные композиции, где эмбиент переплетается с церемониальным звучанием, создадут уникальную атмосферу для зрителей.

Затем эстафету примут Ведьмин Прах и Behrosth, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на звук как инструмент глубинного воздействия. Это будет не просто концерт, а целое звуковое путешествие.

Екатеринбург — центр притяжения

Екатеринбург станет точкой притяжения для ценителей музыки, которые ценят суть выше формы. Готовьтесь раствориться в потоке звуковых волн и прочувствовать каждую ноту. Не упустите шанс стать частью финального действа этого осеннего тура!