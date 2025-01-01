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Киноафиша Черная миля: Behrosth, Ведьмин прах, Cultustepean

Черная миля: Behrosth, Ведьмин прах, Cultustepean

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Финальный аккорд мистического путешествия в клубе «Нирвана»

12 октября в клубе «Нирвана» состоится заключительное событие осеннего тура, которое обещает стать настоящим праздником звуковых абстракций. Здесь не просто завершится это мистическое путешествие — будут смыкаться круги древнего ритуала, превращая конец в новое начало.

Расширенный состав участников

Финальный день порадует зрителей расширенным составом. В лайнап войдут:

  • Behrosth
  • Ведьмин Прах
  • Cultustepean — один из немногих российских проектов, работающих на стыке неоклассического dark ambient и dungeon synth.

Погружение в мир звуков

Погружение в мир звуковых композиций начнется с выступления Cultustepean. Их пространственные композиции, где эмбиент переплетается с церемониальным звучанием, создадут уникальную атмосферу для зрителей.

Затем эстафету примут Ведьмин Прах и Behrosth, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на звук как инструмент глубинного воздействия. Это будет не просто концерт, а целое звуковое путешествие.

Екатеринбург — центр притяжения

Екатеринбург станет точкой притяжения для ценителей музыки, которые ценят суть выше формы. Готовьтесь раствориться в потоке звуковых волн и прочувствовать каждую ноту. Не упустите шанс стать частью финального действа этого осеннего тура!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1600 ₽

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