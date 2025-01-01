Черная миля: Behrosth, Ведьмин прах, Cultustepean

12 октября в клубе «Нирвана» состоится заключительное событие осеннего тура, которое обещает стать настоящим праздником звуковых абстракций. Здесь не просто завершится это мистическое путешествие — будут смыкаться круги древнего ритуала, превращая конец в новое начало.
Финальный день порадует зрителей расширенным составом. В лайнап войдут:
Погружение в мир звуковых композиций начнется с выступления Cultustepean. Их пространственные композиции, где эмбиент переплетается с церемониальным звучанием, создадут уникальную атмосферу для зрителей.
Затем эстафету примут Ведьмин Прах и Behrosth, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на звук как инструмент глубинного воздействия. Это будет не просто концерт, а целое звуковое путешествие.
Екатеринбург станет точкой притяжения для ценителей музыки, которые ценят суть выше формы. Готовьтесь раствориться в потоке звуковых волн и прочувствовать каждую ноту. Не упустите шанс стать частью финального действа этого осеннего тура!