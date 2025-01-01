Спектакль Черная лихорадка

«Черная лихорадка» — пост-блэк мюзикл Театра «Тру» в пространстве «Узел»

Театр «Тру» представляет обновленную версию спектакля «Гость из USA» — «Черная лихорадка». Эта постановка обещает быть еще более мрачной и веселой, погружая зрителей в мир экзистенциальных вопросов и глубоких переживаний.

Сюжет

Главный герой, гражданин США Джастин Дуглас, страдает от тяжелых зависимостей и оказывается на дне своей жизни. Перед ним лишь два пути: медленная смерть или шанс на реабилитацию. В desperate попытке помочь ему, его мать отправляет Джастина в Россию к двум старым подругам — Галине и Надежде. Однако речь идет не только о физической поездке, а о поисках экзистенциальной России, в которую Джастину необходимо попасть.

При встрече с Джастином Надежда дает ему важное задание: «Чтобы попасть в экзистенциальную Россию, тебе нужно встретиться с пятью нашими друзьями. Первый дружок уже лежит на твоей груди — это твой черный баян. Держи его и никогда не отпускай. Тряска баяна или Черная лихорадка — это то, что должно сопровождать твой путь. Без тряски не состоятся другие встречи. Держи баян и тряси его». Эта метафора станет ключом к внутреннему освобождению Джастина.

Команда

Режиссером спектакля выступает Александр Артемов, который также является автором пьесы и композитором. Звукорежиссура и саунд-дизайн выполнены командой asp_id, а сценографию и костюмы разработала Катерина Мельникова, которая также отвечает за световое оформление. В видеопроекциях задействованы asp_id и Катерина Мельникова.

Исполнители

Джастин — Владимир Антипов

Галина — Лиза Блинова

Надежда — Кристина Скварек

Музыка

Музыкальное сопровождение включает в себя:

Вокал — Лиза Блинова

Бэк-вокал и скрим-вокал — Кристина Скварек

Ударные — Павел Кацуба

Бас-гитара — Александр Артемов

Аккордеон — Владимир Антипов

Педалборды — asp_id

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы и предлагает зрителям погрузиться в мир захватывающих музыкальных и эмоциональных переживаний!