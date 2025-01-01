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Черная лихорадка
Киноафиша Черная лихорадка

Спектакль Черная лихорадка

16+
Режиссер Александр Артемов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Черная лихорадка» — пост-блэк мюзикл Театра «Тру» в пространстве «Узел»

Театр «Тру» представляет обновленную версию спектакля «Гость из USA» — «Черная лихорадка». Эта постановка обещает быть еще более мрачной и веселой, погружая зрителей в мир экзистенциальных вопросов и глубоких переживаний.

Сюжет

Главный герой, гражданин США Джастин Дуглас, страдает от тяжелых зависимостей и оказывается на дне своей жизни. Перед ним лишь два пути: медленная смерть или шанс на реабилитацию. В desperate попытке помочь ему, его мать отправляет Джастина в Россию к двум старым подругам — Галине и Надежде. Однако речь идет не только о физической поездке, а о поисках экзистенциальной России, в которую Джастину необходимо попасть.

При встрече с Джастином Надежда дает ему важное задание: «Чтобы попасть в экзистенциальную Россию, тебе нужно встретиться с пятью нашими друзьями. Первый дружок уже лежит на твоей груди — это твой черный баян. Держи его и никогда не отпускай. Тряска баяна или Черная лихорадка — это то, что должно сопровождать твой путь. Без тряски не состоятся другие встречи. Держи баян и тряси его». Эта метафора станет ключом к внутреннему освобождению Джастина.

Команда

Режиссером спектакля выступает Александр Артемов, который также является автором пьесы и композитором. Звукорежиссура и саунд-дизайн выполнены командой asp_id, а сценографию и костюмы разработала Катерина Мельникова, которая также отвечает за световое оформление. В видеопроекциях задействованы asp_id и Катерина Мельникова.

Исполнители

  • Джастин — Владимир Антипов
  • Галина — Лиза Блинова
  • Надежда — Кристина Скварек

Музыка

Музыкальное сопровождение включает в себя:

  • Вокал — Лиза Блинова
  • Бэк-вокал и скрим-вокал — Кристина Скварек
  • Ударные — Павел Кацуба
  • Бас-гитара — Александр Артемов
  • Аккордеон — Владимир Антипов
  • Педалборды — asp_id

 

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы и предлагает зрителям погрузиться в мир захватывающих музыкальных и эмоциональных переживаний!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1400 ₽

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