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Киноафиша Черная курица

Спектакль Черная курица

Постановка
РАМТ 12+
Возраст 12+

О спектакле

Загадки и мистика Антония Погорельского на сцене РАМТа

Лауреат Театральной премии «МК» в номинации «Лучший детский спектакль сезона» и обладатель премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» (2019) — это все о спектакле "Антоний Погорельский". Премьера состоялась 26 октября 2018 года, и с тех пор он завоевал сердца зрителей.

История создания

Сказка «Черная курица, или Подземные жители», написанная Антонием Погорельским для его любимого племянника Алеши — будущего знаменитого поэта и писателя Алексея Константиновича Толстого, стала основой для этой постановки. В своем волшебном сюжете, напоминающем о гофмановских традициях, автор вложил важные педагогические идеи. Он учит: будь послушным, скромным и трудолюбивым; не задирай нос, не лги и всегда держи слово, чего бы тебе это ни стоило.

Загадочный мир спектакля

Спектакль полон загадочных теней и фантастических существ, что создает атмосферу таинственного сна. Он способен захватить внимание как детей, так и взрослых, даже тех, кто считает, что без «смеха за кадром» и компьютерных спецэффектов историю невозможно рассказать. Это не просто развлечение — это глубокое путешествие в мир фантазии и добрых уроков.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который станет настоящим праздником для всей семьи!

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