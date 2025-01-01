Спектакль Черная кошка, белый кот

Комедия по фильму Эмира Кустурицы

В Театре на Таганке состоялась премьера энергичной и нестандартной комедии «Черная кошка, белый кот», поставленной главным режиссером Юрием Муравицким. Основой для постановки послужил культовый фильм Эмира Кустурицы.

Спектакль как цирковое шоу

Спектакль превращает сцену в цирковую арену с акробатическими трюками, фокусами, танцами, стендапами и, конечно, клоунами. Но это не обычные клоуны, а участники захватывающей истории о двух старых аферистах, решивших устроить личную жизнь своих внуков.

Балканский колорит и музыка

Любители творчества Кустурицы оценят отсылки к фильму, балканскую музыку живого оркестра, который перемещается по сцене, и хаотичную атмосферу с мафиози, свадьбами и побегами невест. Все это подается с юмором, трюками и экспрессивной музыкой, что гарантирует шквал эмоций.

Театр без границ

«Неважно, когда ты умрешь. Важно, что это навсегда» — эта фраза становится вызовом обществу и частью легкой комедии, которая разрушает четвертую стену: «Зрители должны чувствовать себя частью этого праздника, театр не должен ограждаться от них», — говорит Юрий Муравицкий. Каждый присутствующий становится гостем на импровизированной свадьбе, участником сценических перестрелок и свидетелем авантюрных побегов влюбленных.

Комментарий режиссера

«Идея возникла, когда я понял, что сам фильм — это цирк в кино, наполненный цирковыми элементами. Это спектакль-праздник, спектакль-взрыв», — делится режиссер.

Театр, цирк и кино в одном шоу

Здесь цирк, театр и кино сплетаются в уникальное шоу с элементами триллера, фарса и дуэльных сцен. А за клоунскими масками скрывается трогательная история о дружбе и любви, побеждающей все преграды. В Театре на Таганке — мафиози, аферы и Happy End.