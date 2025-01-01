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Черная книга (Московская легенда)
Билеты от 800₽
Киноафиша Черная книга (Московская легенда)

Спектакль Черная книга (Московская легенда)

Постановка
Глас 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Тайны революционной Москвы в спектакле «Черная книга»

Спектакль театра «Глас» погружает зрителей в бурное время начала 20-го века, когда Москва стала ареной революционных событий. В центре внимания — таинственная «Черная книга», созданная по следам судьбоносных перемен в России.

Неизвестный автор и его загадочное наследие

«Черная книга» долгое время оставалась недоступной, а имя её автора было окутано тайной. Этот мистический спектакль раскрывает сложный период становления советского государства и обращается к историческим фигурам, которые стали символами той эпохи.

Исторические персонажи на сцене

В спектакле зрители встретят знакомые имена, олицетворяющие разнообразные судьбы и идеологии. Каждая из персонажей оживает на сцене, позволяя зрителям глубже понять контекст и атмосферу времени.

Зачем стоит посетить этот спектакль?

Помимо увлекательного сюжета, «Черная книга» предлагает уникальную возможность взглянуть на историю через призму искусства. Мистические элементы и исторические события создают неповторимую атмосферу, которая привлечет как любителей театра, так и тех, кто интересуется историей.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает оставить яркие впечатления и заставить задуматься о важности исторической памяти.

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Николай Каленов
Виктор Золотоног
Даниил Коробейников
Анна Хапкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Черная книга (Московская легенда)

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