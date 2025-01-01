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Чермен Качмазов
Киноафиша Чермен Качмазов

Чермен Качмазов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Чермена Качмазова: уникальное событие для любителей стендапа

Приглашаем вас на сольный проверочный концерт Чермена Качмазова, который состоится в ближайшее время. Чермен — это финалист популярного проекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник шоу «22 комика», который уже завоевал признание зрителей своей оригинальностью и искрометным юмором.

Что ожидает зрителей?

На концерте Чермен представит новую программу, в которой собраны лучшие номера и шутки, проверенные в ходе выступлений. Он известен своим умением находить неожиданные подходы к привычным темам и заставлять зрителей смеяться до слез.

Интересные факты о Чермене Качмазове

  • Участник таких известных проектов, как «Открытый микрофон» и «22 комика».
  • Член команды youtube-проектов Outside Standup и «Надкаст», где делится своими мыслями и шутками.
  • Чермен активно развивает свои социальные сети, где делится моментами из своей жизни и комедийными зарисовками.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном зале, который станет идеальным местом для вечернего отдыха с любимым жанром. Следите за анонсами, чтобы не пропустить это уникальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽

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