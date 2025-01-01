Чермен Качмазов

Приглашаем вас на сольный проверочный концерт Чермена Качмазова, который состоится в ближайшее время. Чермен — это финалист популярного проекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник шоу «22 комика», который уже завоевал признание зрителей своей оригинальностью и искрометным юмором.
На концерте Чермен представит новую программу, в которой собраны лучшие номера и шутки, проверенные в ходе выступлений. Он известен своим умением находить неожиданные подходы к привычным темам и заставлять зрителей смеяться до слез.
Концерт пройдет в уютном зале, который станет идеальным местом для вечернего отдыха с любимым жанром. Следите за анонсами, чтобы не пропустить это уникальное событие!