Чермен Качмазов
О концерте/спектакле

Чермен Качмазов: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендапа! Чермен Качмазов, любимый многими комик, представит свой новый концерт в Standup Club на Трубной. Это мероприятие — отличная возможность увидеть живое выступление одного из ярчайших представителей современной комедии.

Что ожидать от выступления?

Чермен известен своим оригинальным стилем и умением находить юмор в повседневной жизни. Его выступления полны неожиданных поворотов и остроумных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слёз. Важно отметить, что Чермен активно использует темы, близкие каждому зрителю, поэтому его истории легко воспринимаются и вызывают живой отклик.

Интересные факты о Чермене Качмазове

  • Чермен начинал свою карьеру в социальных сетях, где его комические зарисовки быстро завоевали популярность.
  • Он активно выступает не только в Москве, но и за её пределами, покоряя сердца зрителей по всей стране.
  • Кроме стендапа, Чермен также участвует в театральных проектах и киносъемках, что делает его многогранной личностью в мире искусства.

Не пропустите!

Концерт Чермена Качмазова — это не просто шоу, это настоящее настроение и заряд позитива. Обязательно приходите, чтобы зарядиться энергией и развлечься в компании друзей. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!

Расписание

Условные обозначения
28 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 750 ₽

