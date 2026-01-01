Оповещения от Киноафиши
Чермен Качмазов. Стендап концерт
Чермен Качмазов. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Стендап концерт Чермена Качмазова в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Чермена Качмазова, который состоится в уютном Standup Club на Трубной. Этот талантливый комик уже успел завоевать сердца зрителей своими остроумными шутками и уникальным стилем подачи материала.

Об авторе

Чермен Качмазов - яркая звезда российского стендапа. Его выступления известны не только смешными шутками, но и неповторимым чувством юмора, которое позволяет зрителям по-другому взглянуть на повседневные ситуации. Чермен активно работает в жанре стоуп-апа и становится все более популярным среди любителей комедии.

Концерт обещает быть насыщенным новыми шутками и интерактивом с публикой. Чермен умело управляет вниманием зрителей, создавая атмосферу свободы и веселья. Ожидайте неожиданных поворотов и живые реакции, которые делают стендап таким уникальным.

Для поклонников качественной комедии это - отличная возможность провести вечер в компании талантливого артиста. Не упустите шанс увидеть Чермена Качмазова в действии!

Март
9 марта понедельник
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

