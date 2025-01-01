Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чермен Качмазов и Алексей Шамутило
Билеты от 2000₽
Киноафиша Чермен Качмазов и Алексей Шамутило

Чермен Качмазов и Алексей Шамутило

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Чермен Качмазов и Алексей Шамутило: Стендап концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем любителей качественного юмора на незабываемый вечер в компании талантливых комиков! Чермен Качмазов и Алексей Шамутило, известные своими острыми шутками и необычным стилем, представят новый стендап концерт в Stand Up Store Moscow.

Зажигательные выступления

Оба артиста славятся своей способностью находить смешное в повседневной жизни. Чермен Качмазов - мастер наблюдений, который с легкостью превращает обычные сюжеты в комические истории. Алексей Шамутило - интеллектуал с особым подходом к юмору, который заставляет зрителей смеяться, размышляя одновременно.

Не упустите шанс!

Стендап концерты - это не просто смех, это еще и отличная возможность увидеть любимых комиков в живую. На этом шоу вас ждет уникальная атмосфера, интерактивные моменты, а также возможность задать вопросы артистам. Каждое выступление отличается, поэтому даже опытные зрители найдут для себя что-то новое.

Подробности мероприятия

Stand Up Store Moscow — это комфортное и уютное пространство, где каждый вечер становится праздником юмора. Забронируйте свои билеты заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого веселого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
19 октября в 17:00 Сергеич
от 890 ₽
Женя Сидоров
18+
Юмор
Женя Сидоров
18 сентября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 750 ₽
Истов. При участии ARhip. Большой новогодний концерт
12+
Хип-хоп
Истов. При участии ARhip. Большой новогодний концерт
19 декабря в 19:00 Урбан
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше