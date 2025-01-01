Меню
Черевички
Киноафиша Черевички

Спектакль Черевички

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера П.И. Чайковского «Черевички» о любви, чудесах и рождественской ночи

Опера переносит нас в волшебный мир повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». В центре событий — кузнец Вакула, готовый на все ради своей возлюбленной Оксаны. Она шутит, что согласится стать его женой, если он достанет ей башмачки, как у самой царицы. Решив исполнить эту дерзкую просьбу, Вакула отправляется на поиски.

Герои и персонажи

В спектакле переплетаются судьбы колоритных героев: тут и нежная Оксана, и отчаянный Вакула, и ловкая Солоха. Каждый персонаж добавляет свою ноту в историю, делая ее живой и искренней.

Магия и рождественские чудеса

Рождественская ночь в «Черевичках» наполнена фантастикой, где все — от нежной любви до смелых авантюр — приобретает оттенок волшебства. На сцене оживает зимняя сказка, где возможно все.

почему стоит увидеть

«Черевички» — это не только красивая опера, но и история о мужестве, преданности и поиске счастья. Чайковский наполнил музыку теплом и искренностью, что превращает каждую сцену в яркий праздник.

Режиссер
Юрий Александров
В ролях
Владислав Мазанкин
Леонтий Сальенский
Сергей Алещенко
Ярамир Низамутдинов
Александра Ляпич

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички Черевички

