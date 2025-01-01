Спектакль Черевички

Опера «Черевички»: волшебство и реализм на сцене Геликон-оперы

«Черевички» Петра Ильича Чайковского – это замечательная опера, в которой раскрывается национальное многообразие русского народа. Особая любовь композитора к малороссийской тематике не раз отражалась в его произведениях. Здесь соединены два великих имени – Чайковский и Гоголь. Сочетание Диканьки и Петербурга времен Екатерины II актуально и по сей день, предлагая зрителям неожиданные ответы на вопросы современности. Дерзость ловко сочетает чудо, а настоящая любовь пробивается сквозь повседневный меркантилизм. Характерный запорожский колорит и рождественская атмосфера подарят зрителям позитив и уверенность в победе добра над злом.

Исполнение под руководством Сергея Новикова

Опера Чайковского «Черевички» в постановке Сергея Новикова – это веселая гоголевская рождественская сказка, ожившая под волшебной музыкой композитора с применением современных технологий. Чайковский испытывал интерес к произведениям Гоголя на протяжении всей своей жизни. В 1874 году он откликнулся на конкурс, объявленный Российским Музыкальным Обществом, с целью создания оперы по либретто на основе повести «Ночь перед Рождеством». Опера под названием «Кузнец Вакула» была написана быстро и с увлечением.

Партитура произведения была представлена на конкурс с девизом «Ars longa, vita brevis», и жюри, состоящее из выдающихся музыкантов, единогласно присудило Чайковскому главную премию в размере 1500 рублей. Тем не менее, премьера «Кузнеца Вакулы» в Мариинском театре в ноябре 1876 года, как отмечает сам автор, «торжественно провалилась». Чайковский, размышляя о причинах, отметил: «Опере не удалось понравиться публике, виноват я – она перегружена деталями и бедна голосовыми эффектами».

Преображение «Черевичек»

Через десять лет Чайковский осуществил новую редакцию, и так появилась опера «Черевички», название которой было изменено автором. Премьера состоялась в Москве в Большом театре 31 января 1887 года. В этой версии были добавлены вокальные номера, а оркестровая фактура стала более выразительной. На премьерном показе дирижировал сам Чайковский, что было для него настоящим испытанием, так как он хотел быть уверен в успехе своего произведения.

«Черевички» стали началом регулярной деятельности Чайковского как дирижера. Композитор не случайно обозначил свою работу подзаголовком «комико-фантастическая опера». Это весёлое оперное произведение является настоящей зимней сказкой, в которой переплетаются серьезное и смешное, реальное и фантастическое. Главный посыл этой оперы заключается в том, что любовь не может быть меркантильной. Оксана понимает, что любит своего возлюбленного, кузнеца Вакулу, искренне, а не за материальные выгоды.

«Как написано в послании к Коринфянам, «Любовь долготерпит, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не мыслит зла» — говорит режиссер-постановщик «Черевичек» Сергей Новиков. — Эта мысль в опере передается совсем искренне и убедительно.