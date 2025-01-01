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Череп из Коннемары
Киноафиша Череп из Коннемары

Спектакль Череп из Коннемары

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вторая пьеса из «Линейнской трилогии» М. Макдонаха на сцене театра "Кот"

Вторая пьеса из «Линейнской трилогии» Мартина Макдонаха обещает стать настоящим театральным событием. Напоминаем, что трилогию можно смотреть в любом порядке, и в каждом спектакле раскрываются новые детали о загадочной деревне Линейн и её колоритных жителях.

Сюжет и персонажи

Спектакль переносит зрителей в мрачный, но ироничный мир деревни Линейн, где разворачиваются забавные, но тревожные события. Главный герой, Мик Дауд, обладает необычной профессией — он занимается эксгумацией тел. Каждый год ему необходимо проводить эту процедуру, и в этом году ему предстоит сделать нечто особенно сложное: вскрыть могилу своей жены.

Неугомонный полицейский

События принимают неожиданный оборот, когда к делу подключается местный полицейский Томас, который проявляет чрезмерный интерес к обстоятельствам гибели жены Мика. Каковы его мотивы? И чем закончится эта запутанная история?

Интересные факты

Стоит отметить, что действие пьесы происходит в той же деревне, что и в предыдущей части трилогии — «Королева красоты». Это создает уникальную атмосферу и позволяет зрителям глубже понять характеры персонажей и их взаимодействия.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее и провокационное произведение на сцене. Пьесы Макдонаха известны своим искрометным юмором и глубокими социальными подтекстами, и «Могила жены» не станет исключением.

Следите за анонсами и не пропустите спектакль!

Режиссер
Наталия Капранчикова
В ролях
Денис Киш
Анастасия Проскурякова
Сергей Переславцев
Алексей Проскуряков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 30 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1300 ₽

Фотографии

Череп из Коннемары Череп из Коннемары Череп из Коннемары Череп из Коннемары

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