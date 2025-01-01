Спектакль Cherchez la femme

Ироничный детектив с интерактивными элементами

В уютной нотариальной конторе Франции обычный рабочий день превращается в настоящий хаос! Сюжет спектакля ставит зрителей перед загадкой: кто-то убит, кто-то пропал, а разгадка, как всегда, скрыта там, где меньше всего ожидаешь.

Запутанные расследования

Запускается расследование, полное нелепых ситуаций, остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Каждый герой становится подозреваемым, а каждая деталь — подсказкой и поводом для смеха. Зрители превращаются в соучастников этой увлекательной игры в кошки-мышки.

Судьба исчезнувшей женщины

Удастся ли героям найти женщину, или она найдет их сама? Этот вопрос нависает над сюжетом, создавая напряжение и интригу.

Команда постановщиков

Спектакль «Нотариальный хаос» создается талантливой командой:

Художник-постановщик: Марина Ивашкова

Музыкальное оформление: Дарья Гарбузняк

Постановка пластики: Алёна Трифонова

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть этот ироничный детектив, который заставит вас смеяться и размышлять одновременно. Спектакль обещает стать настоящим событием в театральной жизни!