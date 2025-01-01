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Cherchez la femme
Билеты от 500₽
Киноафиша Cherchez la femme

Спектакль Cherchez la femme

12+
Режиссер Юлия Уразбаева
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Ироничный детектив с интерактивными элементами

В уютной нотариальной конторе Франции обычный рабочий день превращается в настоящий хаос! Сюжет спектакля ставит зрителей перед загадкой: кто-то убит, кто-то пропал, а разгадка, как всегда, скрыта там, где меньше всего ожидаешь.

Запутанные расследования

Запускается расследование, полное нелепых ситуаций, остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Каждый герой становится подозреваемым, а каждая деталь — подсказкой и поводом для смеха. Зрители превращаются в соучастников этой увлекательной игры в кошки-мышки.

Судьба исчезнувшей женщины

Удастся ли героям найти женщину, или она найдет их сама? Этот вопрос нависает над сюжетом, создавая напряжение и интригу.

Команда постановщиков

Спектакль «Нотариальный хаос» создается талантливой командой:

  • Художник-постановщик: Марина Ивашкова
  • Музыкальное оформление: Дарья Гарбузняк
  • Постановка пластики: Алёна Трифонова

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть этот ироничный детектив, который заставит вас смеяться и размышлять одновременно. Спектакль обещает стать настоящим событием в театральной жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 500 ₽
11 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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