Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Cherchez la Femme (Ищите женщину)
Киноафиша Cherchez la Femme (Ищите женщину)

Спектакль Cherchez la Femme (Ищите женщину)

12+
Режиссер Александр Баринов
Возраст 12+

О спектакле

Детективная история от театра «Вертикаль»

«Ночь. Париж. Убийство. Труп исчез. Полиция в шоке. Пресса в восторге.» В таком напряжённом контексте разворачиваются события нового спектакля театра «Вертикаль» — «Cherchez la Femme» («Ищите женщину»). Главный инспектор Парижа Грандэн и его верный помощник Максимэн сталкиваются с самым сложным делом в своей карьере.

Загадочная мадмуазель Алиса Постик

Ситуация обостряется, когда в центре расследования оказывается главный свидетель — энергичная и очаровательная мадмуазель Алиса Постик. Она не просто свидетель, а любовь всей жизни инспектора, с которой он не виделся много лет. Какова её роль в этом запутанном деле? Это станет известно только на премьере!

Уникальная команда и редкий формат

Режиссёр спектакля, сопродюсер и художественный руководитель театра «Вертикаль» Александр Баринов создал новую уникальную команду для этой постановки. Среди актёров — лишь Виктор Виноградов из «Чайки», остальные участники спектакля — новые лица для театра «Вертикаль». Это придаёт проекту особую свежесть и оригинальность.

Эксклюзивный спектакль

«Cherchez la Femme» — это не просто спектакль, а редкое сочетание детектива, триллера, комедии и мелодрамы. Такой формат в нашем театре ещё не встречался. Это настоящая театральная находка, которую нельзя пропустить!

Спешите увидеть этот эксклюзивный проект, который обещает захватить ваше воображение и оставить много вопросов после финальных титров. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Фотографии

Cherchez la Femme (Ищите женщину) Cherchez la Femme (Ищите женщину) Cherchez la Femme (Ищите женщину) Cherchez la Femme (Ищите женщину) Cherchez la Femme (Ищите женщину)
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше