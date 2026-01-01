Детективная история от театра «Вертикаль»

«Ночь. Париж. Убийство. Труп исчез. Полиция в шоке. Пресса в восторге.» В таком напряжённом контексте разворачиваются события нового спектакля театра «Вертикаль» — «Cherchez la Femme» («Ищите женщину»). Главный инспектор Парижа Грандэн и его верный помощник Максимэн сталкиваются с самым сложным делом в своей карьере.

Загадочная мадмуазель Алиса Постик

Ситуация обостряется, когда в центре расследования оказывается главный свидетель — энергичная и очаровательная мадмуазель Алиса Постик. Она не просто свидетель, а любовь всей жизни инспектора, с которой он не виделся много лет. Какова её роль в этом запутанном деле? Это станет известно только на премьере!

Уникальная команда и редкий формат

Режиссёр спектакля, сопродюсер и художественный руководитель театра «Вертикаль» Александр Баринов создал новую уникальную команду для этой постановки. Среди актёров — лишь Виктор Виноградов из «Чайки», остальные участники спектакля — новые лица для театра «Вертикаль». Это придаёт проекту особую свежесть и оригинальность.

Эксклюзивный спектакль

«Cherchez la Femme» — это не просто спектакль, а редкое сочетание детектива, триллера, комедии и мелодрамы. Такой формат в нашем театре ещё не встречался. Это настоящая театральная находка, которую нельзя пропустить!

Спешите увидеть этот эксклюзивный проект, который обещает захватить ваше воображение и оставить много вопросов после финальных титров. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!