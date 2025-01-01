Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чепуха в чемодане
Киноафиша Чепуха в чемодане

Спектакль Чепуха в чемодане

Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль для всей семьи в театре «Мимигранты»

Театр «Мимигранты» приглашает зрителей на увлекательный спектакль, который стал настоящей визитной карточкой театра. Этот интерактивный спектакль-игра для детей от 3 до 103 лет был признан лучшим детским спектаклем 1996 года. Он по-прежнему радует зрителей своим уникальным форматом и креативностью.

Театральная игра с элементами пантомимы

Зрители становятся полноправными участниками театрального действа, вместе с актёрами-клоунами разбирая содержимое старого чемодана. Этот чемодан, набитый загадочной чепухой, превращает уютный зал в грандиозную игровую площадку.

Создатели спектакля

Режиссёр спектакля — Александр Плющ, а художественное оформление создала Анастасия Панфилова. Среди артистов, которым предстоит порадовать зрителей, — Алексей Ильинский, Евгений Борисов, Олег Крамарь, Михаил Мороз и Никита Кузьмин.

Чудеса на сцене

На сцене происходят чудесные превращения: метла становится лошадью, поролон — бабочкой или скрипкой, а чемодан — пароходом или самолётом. Зрители могут участвовать в представлении, например, прокатиться на лошади из метлы или «лопнуть» воздушные шарики.

Загадочные клоуны

Клоуны в постановке ведут себя как обычные дети: ссорятся, мирятся и устраивают праздник клоунады. Этот спектакль понравится всем, кто любит интерактивные и творческие выступления.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу и окунуться в мир клоунов и волшебных превращений!

Купить билет на спектакль Чепуха в чемодане

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

Фотографии

Чепуха в чемодане Чепуха в чемодане

В ближайшие дни

Взрослые игры
16+
Комедия
Взрослые игры
5 января в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1000 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
21 октября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Хозяйка медной горы
0+
Мюзикл
Хозяйка медной горы
10 января в 18:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше