Спектакль Чепуха в чемодане

Интерактивный спектакль для всей семьи в театре «Мимигранты»

Театр «Мимигранты» приглашает зрителей на увлекательный спектакль, который стал настоящей визитной карточкой театра. Этот интерактивный спектакль-игра для детей от 3 до 103 лет был признан лучшим детским спектаклем 1996 года. Он по-прежнему радует зрителей своим уникальным форматом и креативностью.

Театральная игра с элементами пантомимы

Зрители становятся полноправными участниками театрального действа, вместе с актёрами-клоунами разбирая содержимое старого чемодана. Этот чемодан, набитый загадочной чепухой, превращает уютный зал в грандиозную игровую площадку.

Создатели спектакля

Режиссёр спектакля — Александр Плющ, а художественное оформление создала Анастасия Панфилова. Среди артистов, которым предстоит порадовать зрителей, — Алексей Ильинский, Евгений Борисов, Олег Крамарь, Михаил Мороз и Никита Кузьмин.

Чудеса на сцене

На сцене происходят чудесные превращения: метла становится лошадью, поролон — бабочкой или скрипкой, а чемодан — пароходом или самолётом. Зрители могут участвовать в представлении, например, прокатиться на лошади из метлы или «лопнуть» воздушные шарики.

Загадочные клоуны

Клоуны в постановке ведут себя как обычные дети: ссорятся, мирятся и устраивают праздник клоунады. Этот спектакль понравится всем, кто любит интерактивные и творческие выступления.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу и окунуться в мир клоунов и волшебных превращений!