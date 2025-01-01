Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Chepikk
Киноафиша Chepikk

Chepikk

О концерте

Концерт CHEPIKK в Алматы

CHEPIKK - новое имя в мире российской поп-музыки. Эта артистка имеет уникальный стиль, который сочетает в себе элементы как прошлого, так и будущего. Она смело рвет шаблоны и представляет зрителю свою концепцию хита.

С момента выхода первого сингла CHEPIKK стремительно завоевывает сердца слушателей. В ее репертуаре много запоминающихся треков: «Не люби меня», «Крылышки», «Женат», «Со мной так нельзя», «Черная волга». Эти песни уже успели стать настоящими хитами, привлеченными интересными сюжетами и бархатным вокалом, который невольно вводит в экстаз.

Каждая композиция CHEPIKK - это история о нас, пропитанная тысячами чувств. Она не боится экспериментов и, как настоящий художник, уверенно накладывает фразы на музыкальный холст. Ее творчество переплетает современный звук с ретро-синтами, создавая уникальное шоу, полное нюансов и эмоций.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального события и прикоснуться к искусству CHEPIKK!

Купить билет на концерт Chepikk

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
19:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50
от 16000 ₽

В ближайшие дни

Қызық премия
Вечеринка Эстрада
Қызық премия
17 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Не просто новый год
Живая музыка Неоклассика Эстрада
Не просто новый год
30 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
Классическая музыка
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
19 декабря в 20:00 Almaty Theatre
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше