Chepikk
Билеты от 3000₽
Новый взгляд на поп-музыку: CHEPIKK

CHEPIKK – это уникальное имя на российской музыкальной сцене, которое привлекает внимание своей необычной концепцией. Она уверенно балансирует между прошлым и будущим, ломая стандартные музыкальные шаблоны и представляя публике свежий взгляд на поп-музыку.

Музыка, заряженная эмоциями

С момента выпуска своего первого сингла CHEPIKK стремительно завоевывает сердца слушателей. Хиты, такие как Не люби меня, Крылышки, Женат, Со мной так нельзя и Черная волга, стали настоящими событиями в музыкальном мире.

Захватывающие тексты и неповторимый голос

Тексты песен CHEPIKK пронизаны глубокими переживаниями и эмоциями, вызывая у слушателя мощный отклик. Её голос, мягкий и бархатный, способен увести в мир экзотических чувств. Каждая песня – это не просто музыкальный трек, а целая история, рассказанная с искренностью и страстью.

Эксперименты с музыкальным стилем

CHEPIKK не боится экспериментировать. Как талантливый художник, она накладывает фразы на музыкальный холст, переплетая современные звучания с ретро-синтами. Это создает захватывающее уникальное шоу, в котором переплетаются тонкие драмы и бесконечная любовь.

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному опыту с CHEPIKK – артисткой, готовой удивить и вдохновить вас новой концепцией хитовой музыки!

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽

