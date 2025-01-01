Меню
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Сказка современных звуков: CHEPIKK на музыкальном горизонте

CHEPIKK – новое имя в мире российской поп-музыки. Это артист, который отвлекается от стандартов и представляет зрителю свою уникальную концепцию хита. Ее музыка, словно соединившая прошлое и будущее, смело рвет шаблоны, привнося новое звучание на сцену.

Завораживающие хиты

С момента выхода первого сингла CHEPIKK стремительно завоевывает любовь слушателей. Песни, такие как «Не люби меня», «Крылышки», «Женат», «Со мной так нельзя» и «Черная волга», уже стали знакомыми и любимыми. Эти композиции не просто звуки, а истории, которые захватывают и увлекают.

Музыка с душой

Тексты CHEPIKK пронизаны эмоциями и переживаниями. Её голос, обрамленный бархатным звучанием, вводит слушателя в состояние экстаза. Каждое произведение – это глубокая история о нас с вами, полная жизни и чувств.

Эксперименты и уникальная стилистика

Не боясь экспериментов, CHEPIKK выступает в роли художника, уверенно накладывающего фразы на холст музыки. Сочетая современный звук с ретро-синтезаторами, она создает уникальное шоу, полное тонкой драмы и бесконечной любви. Это не просто концерты, а настоящие спектакли на сцене, которые запоминаются надолго.

Присоединяйтесь к CHEPIKK и погружайтесь в её удивительный мир музыки и эмоций!

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽

