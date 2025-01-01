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Chepikk
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Chepikk

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

CHEPIKK: Новая звезда российской поп-музыки

CHEPIKK – это имя, которое уже успело привлечь внимание музыкального мира. Она преодолевает стандартные форматы и создает уникальные хиты, которые звучат как из прошлого, так и из будущего. Это не просто музыка, это концепция, способная затронуть сердца слушателей.

Хиты, которые завоевали любовь публики

С момента выхода первого сингла CHEPIKK, её популярность только растет. В репертуаре можно найти такие хиты, как «Не люби меня», «Крылышки», «Женат», «Со мной так нельзя» и «Черная волга». Каждая песня – это настоящая история, пропитанная эмоциями и переживаниями.

Уникальный стиль и эксперименты

Голос CHEPIKK, обрамленный бархатом, создает атмосферу, в которой невозможно не потеряться. Её тексты, полные искренности, затрагивают актуальные темы, а музыкальное сопровождение сочетает современные звуки с ретро-синтами. Это создает уникальное шоу, которое можно сравнить с тонкой драмой о бесконечной любви.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть CHEPIKK вживую! Её выступления обещают быть не только музыкальным, но и эмоциональным событием. Каждая песня – это новый взгляд на нашу жизнь, и каждый концерт – это шанс узнать себя с другой стороны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 ноября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
20:00 от 1700 ₽
Краснодар, 22 ноября
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 28 ноября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
20:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 29 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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от 1800 ₽
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