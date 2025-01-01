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Chepikk. Большой сольный концерт
Киноафиша Chepikk. Большой сольный концерт

Chepikk. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль CHEPIKK: Музыка, которая захватывает

CHEPIKK – новое имя в мире российской поп-музыки, которое стремительно завоевывает сердца зрителей. Эта артистка, отвлеченная от стандартов, сочетает в себе элементы прошлого и будущего, смело рвя шаблоны и представляя свою уникальную концепцию хита.

Хиты, которые уже покорили публику

С момента выхода первого сингла CHEPIKK продолжает радовать поклонников новыми композициями. В её репертуаре можно найти такие хиты, как «Не люби меня», «Крылышки», «Женат», «Со мной так нельзя» и «Черная волга». Эти песни уже нашли своего слушателя и стали неотъемлемой частью музыкального ландшафта.

Музыка как искусство

Тексты CHEPIKK затрагивают самые глубокие чувства, а её бархатный голос вводит в экстаз. Каждая песня – это история о нас с вами, насыщенная эмоциями и переживаниями. Артистка не боится экспериментов, как настоящий художник, уверенными мазками накладывая фразы на холст музыки. Современные звуки переплетаются с ретро-синтами, создавая уникальное шоу, полное тонкой драмы и бесконечной любви.

Приглашаем на вечер с CHEPIKK

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в этот вечер. Сбор гостей начнется в 19:00.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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