Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Chepikk. Большой сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Chepikk. Большой сольный концерт

Chepikk. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

CHEPIKK: Новый Взгляд на Российскую Поп-Музыку

CHEPIKK — это имя, которое уже успело привлечь внимание любителей музыки в России. Она смело отходит от стандартов, создавая уникальный звук, который сочетает в себе элементы как прошлого, так и будущего. Ее стремление к экспериментам делает каждую песню настоящим произведением искусства.

Хиты, Завоевавшие Сердца Слушателей

Среди самых известных композиций CHEPIKK можно выделить такие хиты, как «Черная волга», «Не люби меня», «Крылышки» и «Женат». Эти песни не только завоевали популярность, но и были отмечены престижными музыкальными наградами. Каждая из них — это история о жизни, наполненная эмоциями и чувствами.

Уникальный Стиль и Звук

Голос CHEPIKK, обрамленный бархатом, создает атмосферу, которая невольно вводит слушателя в экстаз. Она словно художник, который уверенно накладывает фразы на холст музыки. Переплетая современные звуки с ретро-синтезаторами, CHEPIKK создает уникальное шоу, которое объединяет тонкую драму и бесконечную любовь.

Не Пропустите!

Если вы хотите окунуться в мир новых звуков и эмоций, не упустите возможность посетить концерт CHEPIKK. Это шанс насладиться живым исполнением и стать частью удивительного музыкального путешествия. Следите за анонсами и будьте в курсе всех событий!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
23 августа в 20:00 Мзиани
от 1390 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
23 июля в 20:30 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
23 июля в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше