Спектакль Ченнелинг-шоу. Достоевский

Сенсационный медиумический сеанс с духом Достоевского!

Уникальный контактёр с духовным миром Ирина Подзорова продолжает свои встречи со зрителями в Брюсов-холле! На этот раз её собеседником станет дух великого писателя Фёдора Достоевского.

Дата и время

Сбор гостей: с 18:30

Начало: 19:00

Стоимость билетов

Билеты — от 1 800 руб.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность сеанса — 3 часа без антракта.

Интересный факт

Фёдор Достоевский — один из самых известных русских писателей, чьи произведения затрагивают глубокие философские и психологические темы. Его творчество продолжает вдохновлять и волновать зрителей и читателей по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и получить возможность пообщаться с духом мастера литературы!