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Ченнелинг-шоу. Достоевский
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ченнелинг-шоу. Достоевский

Спектакль Ченнелинг-шоу. Достоевский

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сенсационный медиумический сеанс с духом Достоевского!

Уникальный контактёр с духовным миром Ирина Подзорова продолжает свои встречи со зрителями в Брюсов-холле! На этот раз её собеседником станет дух великого писателя Фёдора Достоевского.

Дата и время

Сбор гостей: с 18:30
Начало: 19:00

Стоимость билетов

Билеты — от 1 800 руб.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность сеанса — 3 часа без антракта.

Интересный факт

Фёдор Достоевский — один из самых известных русских писателей, чьи произведения затрагивают глубокие философские и психологические темы. Его творчество продолжает вдохновлять и волновать зрителей и читателей по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и получить возможность пообщаться с духом мастера литературы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
19:00 от 3000 ₽

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