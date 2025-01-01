Спектакль Ченнелинг-шоу. Достоевский

Уникальный контактёр с духовным миром Ирина Подзорова продолжает свои встречи со зрителями в Брюсов-холле! На этот раз её собеседником станет дух великого писателя Фёдора Достоевского.
Сбор гостей: с 18:30
Начало: 19:00
Билеты — от 1 800 руб.
Продолжительность сеанса — 3 часа без антракта.
Фёдор Достоевский — один из самых известных русских писателей, чьи произведения затрагивают глубокие философские и психологические темы. Его творчество продолжает вдохновлять и волновать зрителей и читателей по всему миру.
Не упустите шанс стать частью этого уникального события и получить возможность пообщаться с духом мастера литературы!