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Чемодан
Киноафиша Чемодан

Спектакль Чемодан

Постановка
Городской театр. Сцена на Галерной 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Чемодан»: Путешествие в мир разделённых судеб

Городской театр с радостью представляет программу «Новые имена. Лето», в рамках которой молодые профессиональные команды демонстрируют свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких событий станет постановка «Чемодан» — работа выпускницы мастерской Ю.М. Красовского (РГИСИ) Марии Мисник, основанная на пьесе Магложаты Сикорксой-Мищук.

Тема спектакля

В центре сюжета — тема разделённой семьи, которая остаётся актуальной во все времена. Спектакль затрагивает острые вопросы, связанные с внутренними и внешними конфликтами, которые разрушают общество и оставляют за собой трагедии множества семей. Главный герой пьесы, Франсуа Жако, передаёт свои чувства через метафору недостающих частей тела: «Я стою на одной ноге. У меня пол сердца, одно лёгкое, один глаз. Мне плохо. Мне трудно дышать... Вы что-нибудь об этом знаете?»

О чем стоит задуматься

Спектакль приглашает зрителя задуматься о том, что значит быть целым человеком в условиях, когда многие остаются без любви и поддержки. Сможет ли Франсуа найти свой путь к исцелению или останется наедине со своими страхами у стены плача?

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая затрагивает важные социальные вопросы и заставляет задуматься о любви, утрате и поиске себя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 800 ₽

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