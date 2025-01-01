Гастроли театра кукол «2+КУ» в Новосибирске

Сибирский камерный театр «13 трамвай» с радостью представляет гастроли уникального театра кукол «2+КУ» в Новосибирске. В программе - спектакль «Чемодан для моря», который обещает стать настоящим открытием для зрителей.

О спектакле

«Чемодан для моря» - это волшебная история о том, как в чемодане может завестись кот. Этот кот не просто пушистый комок, а настоящая находка, способная спасти заветную мечту от забвения и помочь найти ключ к её воплощению. Спектакль обещает быть наполненным нежностью и фантазией.

Команда

Автор сценария и идеи – Ольга Астанина, которая уже успела зарекомендовать себя как талантливый драматург. Режиссером спектакля выступил Роман Бокланов, а за визуальную составляющую отвечает мультипликатор Артур Шугуров. Музыкальное сопровождение создали Андрей Ясинский, группа Caprice и Ната Смирина, что добавляет спектаклю особую атмосферу.

Встреча с артисткой

После спектакля зрителей ждет уникальная возможность – встреча с артисткой Ольгой Астаниной. Это шанс задать вопросы о создании спектакля и узнать больше о творческом процессе.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра кукол и открыть для себя что-то новое в спектакле «Чемодан для моря»!