Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чемодан для моря
Билеты от 2000₽
Киноафиша Чемодан для моря

Спектакль Чемодан для моря

0+
Режиссер Роман Бокланов
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Гастроли театра кукол «2+КУ» в Новосибирске

Сибирский камерный театр «13 трамвай» с радостью представляет гастроли уникального театра кукол «2+КУ» в Новосибирске. В программе - спектакль «Чемодан для моря», который обещает стать настоящим открытием для зрителей.

О спектакле

«Чемодан для моря» - это волшебная история о том, как в чемодане может завестись кот. Этот кот не просто пушистый комок, а настоящая находка, способная спасти заветную мечту от забвения и помочь найти ключ к её воплощению. Спектакль обещает быть наполненным нежностью и фантазией.

Команда

Автор сценария и идеи – Ольга Астанина, которая уже успела зарекомендовать себя как талантливый драматург. Режиссером спектакля выступил Роман Бокланов, а за визуальную составляющую отвечает мультипликатор Артур Шугуров. Музыкальное сопровождение создали Андрей Ясинский, группа Caprice и Ната Смирина, что добавляет спектаклю особую атмосферу.

Встреча с артисткой

После спектакля зрителей ждет уникальная возможность – встреча с артисткой Ольгой Астаниной. Это шанс задать вопросы о создании спектакля и узнать больше о творческом процессе.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра кукол и открыть для себя что-то новое в спектакле «Чемодан для моря»!

Купить билет на спектакль Чемодан для моря

Помощь с билетами
Октябрь
19 октября воскресенье
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2000 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
28 декабря в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
3 января в 19:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Остров Сахалин
16+
Премьера Драма
Остров Сахалин
11 ноября в 19:30 РАМТ
от 4000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше