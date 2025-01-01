Спектакль Чем ты хочешь заняться, Лиз?

Путешествие в мир самооткрытия по книге «Ешь. Молись. Люби.»

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, основанный на знаменитой книге и фильме «Ешь. Молись. Люби.». Это не просто спектакль, а настоящая трансформация, представляющая собой симбиоз театра и коучинга.

История Лиз

Главная героиня, Лиз, 33 года. После восьми лет крепкого брака она осознает, что больше не хочет быть замужем. Она не желает иметь детей и не готова жить так, как раньше. Лиз начинает задаваться важными жизненными вопросами: «Зачем я здесь?», «Чего я хочу от жизни?» Как разобраться в себе? Кому доверять? Во что верить?

Актриса Кристина Русанова

В роли Лиз выступает талантливая актриса Кристина Русанова. Ее исполнение обещает быть глубоким и эмоциональным, погружающим зрителей в мир внутренней борьбы и поиска себя.

Ваш внутренний запрос

Мы приглашаем вас в это захватывающее путешествие по вашему внутреннему миру. Возьмите с собой личный внутренний запрос, чтобы вместе с героиней найти ответы на волнующие вопросы о жизни и о себе.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и открыть для себя новые горизонты самопознания.