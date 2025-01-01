Спектакль Чем ты хочешь заняться, Лиз?

Меню
Чем ты хочешь заняться, Лиз?
16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир самооткрытия по книге «Ешь. Молись. Люби.»

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, основанный на знаменитой книге и фильме «Ешь. Молись. Люби.». Это не просто спектакль, а настоящая трансформация, представляющая собой симбиоз театра и коучинга.

История Лиз

Главная героиня, Лиз, 33 года. После восьми лет крепкого брака она осознает, что больше не хочет быть замужем. Она не желает иметь детей и не готова жить так, как раньше. Лиз начинает задаваться важными жизненными вопросами: «Зачем я здесь?», «Чего я хочу от жизни?» Как разобраться в себе? Кому доверять? Во что верить?

Актриса Кристина Русанова

В роли Лиз выступает талантливая актриса Кристина Русанова. Ее исполнение обещает быть глубоким и эмоциональным, погружающим зрителей в мир внутренней борьбы и поиска себя.

Ваш внутренний запрос

Мы приглашаем вас в это захватывающее путешествие по вашему внутреннему миру. Возьмите с собой личный внутренний запрос, чтобы вместе с героиней найти ответы на волнующие вопросы о жизни и о себе.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и открыть для себя новые горизонты самопознания.

Режиссер
Ярославна Шастина
В ролях
Кристина Русанова

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 23 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз? Чем ты хочешь заняться, Лиз?

