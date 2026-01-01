История в жанре философской притчи про «первого блогера» Серебряного века

Мы меняем мысли, как перчатки... «Вывороченные шпалы. Шашка. Песок. Камень. Рытвины. - Что это? Ремонт мостовой? - Нет, это «сочинения Розанова…»

Поиск истины в мгновении

Посидим на стуле и посмотрим ВДАЛЬ. Узнаем всю правду о секунде. Почувствуем, что значит «быть на своем месте». Откроем, что самое живучее в истории. Что «ни кислотой, ни огнем не возьмешь».

Мудрость человеческой жизни

Можно ли познать мудрость человека, собрав все его мысли за жизнь? Мы постарались это сделать. И результат впечатляет! Жизнь человека на одном дыхании.

Для тех, кто на распутье

Для всех, кто на распутье. Кто любит поразмышлять. Кто старается не просто существовать.