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Человек житейский
Киноафиша Человек житейский

Спектакль Человек житейский

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О спектакле

История в жанре философской притчи про «первого блогера» Серебряного века

Мы меняем мысли, как перчатки... «Вывороченные шпалы. Шашка. Песок. Камень. Рытвины. - Что это? Ремонт мостовой? - Нет, это «сочинения Розанова…»

Поиск истины в мгновении
Посидим на стуле и посмотрим ВДАЛЬ. Узнаем всю правду о секунде. Почувствуем, что значит «быть на своем месте». Откроем, что самое живучее в истории. Что «ни кислотой, ни огнем не возьмешь».

Мудрость человеческой жизни
Можно ли познать мудрость человека, собрав все его мысли за жизнь? Мы постарались это сделать. И результат впечатляет! Жизнь человека на одном дыхании.

Для тех, кто на распутье
Для всех, кто на распутье. Кто любит поразмышлять. Кто старается не просто существовать.

 

Режиссер
Елена Оленина
В ролях
Владимир Дегтеренко
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