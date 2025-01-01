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Человек внутри
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Спектакль Человек внутри

Постановка
Театр города М. 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Искусственно-интеллектуальный детектив

«Человек внутри» — современная история о том, как стремительно развивающиеся технологии лишают людей способности мыслить критически, чувствовать и переживать. Сюжет разворачивается в офисе рекламного агентства, куда устраивается новый сотрудник, Саша — специалист по рекламе в интернете. Он быстро осваивается и начинает работать с коллегами, чья слаженность и профессионализм кажутся безупречными. Вся команда, как совершенный механизм, выпускает новые рекламные решения, используя нейросети для достижения феноменальных результатов. Однако однажды поступает сомнительный заказ, и вся команда приступает к проекту с прежним энтузиазмом, кроме Саши. Он начинает сомневаться в том, что происходит, и в результате оказывается вовлечен в непредсказуемую ситуацию.

Технологии в создании спектакля
Текст пьесы, музыкальное и сценическое оформление спектакля были созданы с применением технологий искусственного интеллекта, что подчеркивает тему влияния технологий на человеческую жизнь и восприятие. Это позволяет зрителям ощутить влияние цифровых технологий не только в сюжете, но и в самой постановке.

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Денис Никитин
Роман Зарандия
Полина Чернова
Владимира Шлыкова
Александр Ружейников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2000 ₽

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