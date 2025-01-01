Меню
Человек в закрытой комнате
Спектакль Человек в закрытой комнате

Постановка
Пермский молодежный театр 18+
Режиссер Алиса Юрчишен
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральный роуд-муви: Читка спектакля студентов ПГИК

Пермский государственный институт культуры приглашает на уникальный спектакль-читку студентов 3 курса мастерской Л. Островского. Название постановки — «Театральный роуд-муви». Это захватывающее путешествие по воспоминаниям главной героини, которая сталкивается с болезненным прошлым и неразрешёнными отношениями с отцом.

Тематика спектакля

Каждая остановка в этом мюзикле — это история, полная эмоций и переживаний. «Театральный роуд-муви» исследует темы принятия себя, любви и прощения. Главная героиня пытается разобраться с тем, что произошло в её жизни, и с тем, что она оставила в прошлом.

Режиссёр и исполнители

Режиссура спектакля принадлежит Алисе Юрчишен, талантливому молодому специалисту, которая уже успела зарекомендовать себя на театральной сцене. В её интерпретации текст обретает новые оттенки, а персонажи становятся более глубинными.

Интересные факты

Спектакль-читка — это не просто чтение текста. Это возможность погрузиться в атмосферу произведения через живое исполнение. Зрители смогут увидеть, как студенты воплощают на сцене свои идеи и эмоции, создавая уникальное театральное событие.

Дата и место

Не упустите возможность стать частью этого интересного события. Подробности о дате и времени проведения спектакля можно узнать на официальном сайте Пермского государственного института культуры.

