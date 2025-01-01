Спектакль Человек в закрытой комнате

Черная комедия в постановке Радиона Букаева

лавная героиня, самодовольная москвичка Жанна, приезжает в глухую провинцию, чтобы уладить вопросы, связанные с похоронами своего отца. Жанна не видела его 15 лет и не испытывает глубокого горя от утраты. Однако всё меняется, когда в ходе поездки труп родителя начинает неожиданно говорить с дочерью.

О спектакле

Спектакль «Труп» предлагает уникальный взгляд на отношения между родителями и детьми, заставляя задуматься о том, что происходит после смерти и как мы воспринимаем уход близких. В зрительном зале поднимаются важные темы, такие как забвение, прощение и понимание.

Команда создателей

Создание спектакля стало результатом работы талантливой команды:

Художник-постановщик: Никита Сазонов

Никита Сазонов Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Видео-арт: Денис Зыков

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города.