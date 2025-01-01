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Человек в закрытой комнате
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Спектакль Человек в закрытой комнате

Постановка
Челябинский Молодежный театр 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Черная комедия в постановке Радиона Букаева

лавная героиня, самодовольная москвичка Жанна, приезжает в глухую провинцию, чтобы уладить вопросы, связанные с похоронами своего отца. Жанна не видела его 15 лет и не испытывает глубокого горя от утраты. Однако всё меняется, когда в ходе поездки труп родителя начинает неожиданно говорить с дочерью.

О спектакле

Спектакль «Труп» предлагает уникальный взгляд на отношения между родителями и детьми, заставляя задуматься о том, что происходит после смерти и как мы воспринимаем уход близких. В зрительном зале поднимаются важные темы, такие как забвение, прощение и понимание.

Команда создателей

Создание спектакля стало результатом работы талантливой команды:

  • Художник-постановщик: Никита Сазонов
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Видео-арт: Денис Зыков

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города. 

Режиссер
Радион Букаев
В ролях
Ксения Скобелева
Никита Скобелев
Денис Саратников
Жанна Гурина
Денис Филоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 13 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1000 ₽

Фотографии

Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате Человек в закрытой комнате

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16 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
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