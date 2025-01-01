Спектакль Человек в закрытой комнате

лавная героиня, самодовольная москвичка Жанна, приезжает в глухую провинцию, чтобы уладить вопросы, связанные с похоронами своего отца. Жанна не видела его 15 лет и не испытывает глубокого горя от утраты. Однако всё меняется, когда в ходе поездки труп родителя начинает неожиданно говорить с дочерью.
Спектакль «Труп» предлагает уникальный взгляд на отношения между родителями и детьми, заставляя задуматься о том, что происходит после смерти и как мы воспринимаем уход близких. В зрительном зале поднимаются важные темы, такие как забвение, прощение и понимание.
Создание спектакля стало результатом работы талантливой команды:
Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города.