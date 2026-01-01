Аудиопроменад по театру Манекен

Приглашаем вас на уникальный спектакль в формате аудиопроменада. Вместе с небольшой группой зрителей вы сможете надеть наушники и отправиться в увлекательное путешествие по театру, в поисках ответов на вопросы о природе человека. Этот спектакль предлагает вам прислушаться к себе и внимательно рассмотреть окружающих, ведь познавая другого, мы познаём себя.

Уникальный формат

«Человек в театре» — это единственный репертуарный спектакль такого формата в Челябинске. Эскиз променада был представлен на «Театральной Манекениаде» в 2022 году, после чего был доработан и превращён в полноценное театральное представление.

Поддержка и организация

Спектакль реализуется при поддержке «Радио 7 на семи холмах Челябинск». Это создаёт дополнительную атмосферу и уникальность мероприятия.

Важная информация для зрителей

Уважаемые зрители, обратите внимание: опоздание на спектакль недопустимо! Опоздавшим в зал вход будет закрыт, поэтому пожалуйста, приходите заранее, чтобы не упустить возможность насладиться этим необычным опытом.