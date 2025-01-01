Спектакль Человек Ростовский

Премьера спектакля «Человек Ростовский» Ярославы Пулинович

Молодёжный театр Ростова-на-Дону с гордостью представляет премьеру спектакля «Человек Ростовский», созданного по пьесе Ярославы Пулинович, победительницы драматургического конкурса «ProРостов». Это событие приурочено к 275-летию Ростова-на-Дону и посвящено его жителям.

Сюжет и герои

«Человек Ростовский» — это пьеса-монолог 30-летнего Егора, который, находясь в бескрайнем космосе за пределами Солнечной системы, обращается к своей матери. В его памяти всплывают яркие моменты детства, юности и важные события взрослой жизни. Егор вспоминает людей и места, которые оставили неизгладимый след в его сердце, даже когда его космический корабль мчится в центр всепоглощающей черной дыры.

Уникальная постановка

Постановка на малой сцене Ростовского академического молодёжного театра уникальна тем, что Ярослава Пулинович выступает в трёх ролях: драматурга, режиссёра-постановщика и автора художественного оформления. Это позволит зрителям увидеть авторский замысел пьесы в её первозданном виде, свободным от интерпретаций.

Интересные факты

Ярослава Пулинович — одна из самых выдающихся современных драматургов в России. Её работы отмечены множеством наград, и она известна своим глубоким подходом к созданию персонажей и их внутреннему миру. В «Человеке Ростовском» она вновь подтверждает свой талант, погружая зрителей в мир человеческих переживаний и воспоминаний.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Премьера состоится [вставьте дату и время спектакля]. Билеты уже в продаже.