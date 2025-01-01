«Человек Ростовский». Монолог, посвященный родному городу

«Человек Ростовский» — это пьеса, посвященная родному городу Ярославы Пулинович, ставшая победителем драматургического конкурса «ProРостов», приуроченного к 275-летнему юбилею Ростова-на-Дону. Известная российская драматург создала произведение, которое затрагивает сердца зрителей и погружает их в атмосферу родного края.

Сюжет

Главный герой спектакля — 30-летний Егор, чья жизнь неразрывно связана с Ростовом. Он обращается к своей маме, находясь в бесконечном космосе, за пределами Солнечной системы. В его памяти всплывают яркие моменты детства и юности, а также стремительные события взрослой жизни и важные люди, о которых невозможно забыть, даже когда космический корабль мчится к центру всепоглощающей черной дыры.

Постановочная группа

Режиссёр-постановщик: Ярослава Пулинович

Ярослава Пулинович Художник по свету: Евгений Козин

Почему стоит посетить?

Спектакль «Человек Ростовский» не только раскрывает глубину человеческих чувств и воспоминаний, но и позволяет зрителям задуматься о связи с родным местом. Это уникальная возможность увидеть, как личная история переплетается с историей города. Не упустите шанс стать частью этого театрального события!