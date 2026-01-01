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Человек-подушка
Киноафиша Человек-подушка

Спектакль Человек-подушка

Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 3 часа 30 минут (с антрактом)

О спектакле

Человек-подушка: детектив в мире фантазий

В центре событий спектакля «Человек-подушка» находится писатель Катурян, чьи творческие фантазии невероятным образом воплощаются в реальность. Этот захватывающий детектив поднимает важные вопросы: несет ли автор ответственность за созданный им мир? Каково влияние ужасающего прошлого на его жизнь и творчество?

Спектакль-исследование

Спектакль исследует границу между человечностью и чудовищностью. Где проходит эта черта? На что готовы пойти персонажи, чтобы сохранить свою душу? Эти вопросы становятся центральными в сюжете, насыщенном остро психологическими конфликтами.

Нотка юмора

«Человек-подушка» не лишен и удивительного чувства юмора, что делает его доступным и интригующим для зрителя. Завораживающий сюжет, эмоциональные переживания и неожиданные повороты — все это ждет вас на сцене Республиканского немецкого драматического театра в Алматы.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, в котором переплетаются драма и комедия, а также важные философские вопросы, задаваемые через призму театрального искусства.

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