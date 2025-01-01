Спектакль по пьесе знаменитого ирландского драматурга Мартина Макдонаха в Театре Линии

Приглашаем вас на спектакль «Человек-подушка», основанный на пьесе знаменитого драматурга Мартина Макдонаха. В этой постановке, которую осуществила талантливая режиссер Оксана Зиброва, вы столкнетесь с суровым криминальным сюжетом и жутко черным юмором.

Для бесстрашных любителей театра

Спектакль предназначен для тех, кто не боится интеллектуальных игр, где логические связи проступают кровью. «Человек-подушка» погружает зрителей в мир, где каждый шаг может стать решающим, а смех вызывает холодок по спине.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что спектакль имеет строгое возрастное ограничение 18+. Он также не рекомендуется для просмотра беременным женщинам и людям со слабой психикой. Подготовьтесь к напряженной атмосфере и неординарным поворотам сюжета.

Интересный факт

Мартин Макдонах — один из самых известных современных драматургов, чьи произведения отмечаются черным юмором и глубоким психологизмом. Его пьесы часто ставятся на лучших театральных сценах мира.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля. Билеты уже в продаже!