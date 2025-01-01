Меню
Человек, нашедший свое лицо
Киноафиша Человек, нашедший свое лицо

Спектакль Человек, нашедший свое лицо

Постановка
Музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл «Человек, нашедший свое лицо» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится премьера мюзикла Ульяны Стратонитской и Алины Байбановой, созданного по мотивам произведения Александра Беляева. Спектакль расскажет историю Антонио Престо, успешного комика, который решает отказаться от своей необычной внешности ради любви к кинодиве Гедде Люкс.

Сюжет и герои

Антонио Престо — главная звезда голливудской киностудии. Однако его комедийный талант становится для него проклятием. Везде его преследует смех, и никто не слышит его истинного голоса. В отношениях с окружающими он сталкивается с тем, что никто не замечает его ранимой души.

Ради Гедды Люкс, ради их любви, Тони решается изменить свою жизнь. Его друг, оператор Гофман, рассказывает ему о чудесной клинике доктора Цорна, где он сможет изменить свое лицо. После лечения Антонио становится совершенно другим человеком, но теперь ему предстоит заново строить свои отношения с окружающим миром.

Интересные факты

Мюзикл «Человек, нашедший свое лицо» написан специально для этой постановки в Новосибирском музыкальном театре. Интересно, что герои Беляева не впервые становятся предметом театральной интерпретации: роман «Человек-амфибия» уже несколько раз адаптировался для сцены. Судьба Тонио Престо, героя позднего произведения писателя, впервые обретает свое сценическое воплощение на театральных подмостках.

Этот мюзикл обязательно заинтересует поклонников фэнтези и драматических историй о преображении. Приходите и узнайте, как изменится жизнь Антонио Престо!

В других городах
Февраль
6 февраля пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽

Фотографии

Человек, нашедший свое лицо Человек, нашедший свое лицо Человек, нашедший свое лицо Человек, нашедший свое лицо

