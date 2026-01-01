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Человек на часах
Киноафиша Человек на часах

Спектакль Человек на часах

16+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 16+

О спектакле

Герой между долгом и совестью

«Человек на часах» — это история о солдате Постникове, который оказывается перед сложнейшим моральным выбором. Как часовой, он связан строгими армейскими законами, но в момент, когда видит тонущего человека, он нарушает свой долг ради спасения жизни. Этот поступок — проявление глубокой человечности и сострадания — становится главной темой спектакля.

Душа как общая родина

Солдат Постников в спектакле символизирует не только человека, выполняющего приказ, но и человека, способного поставить духовные ценности выше военных параграфов. Его поступок — это акт верности своей «настоящей родине» — человеческой душе. Этот внутренний конфликт между долгом перед армией и долгом перед собственной совестью делает постановку особенно глубокой и актуальной.

Цена сострадания

Спасение человека, нарушив приказ, ведет к неизбежным последствиям. Перед зрителями разворачивается история о том, насколько высока цена сострадания, и стоит ли она той жертвы, которую несет герой. Этот спектакль заставляет задуматься о том, где проходит граница между долгом и гуманностью, и какую цену готов заплатить человек, следуя велению сердца.

Моноспектакль о вечных вопросах

«Человек на часах» — это монолог о выборе, совести и сострадании, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Постановка приглашает к размышлению о том, что значит быть настоящим человеком в мире жестких правил и законов.

Режиссер
Владимир Кравцев
В ролях
Антон Зольников

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 750 ₽

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