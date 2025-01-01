Спектакль Человек летающий (Homo Volantus)

Моноспектакль Андрея Левицкого «Человек летающий, или Пушкин на Луне»

«Человек летающий, или Пушкин на Луне» — это моноспектакль, в котором герой проходит через множество трудностей, разочарований и потерь, но продолжает идти к своей мечте. Он может казаться сумасшедшим или юродивым, но в его словах звучит простота и честность. Его жизнь — это тайный путь к себе, к своей мечте, несмотря на все обстоятельства. Этот спектакль предлагает зрителям глубокие размышления о человеке, о том, что значит идти за своей мечтой, несмотря на все препятствия.

Сюжет и персонажи

Главный герой моноспектакля — человек, чья жизнь началась в сложные девяностые. Он менял города, работал на разных должностях, влюблялся и расставался, но в конце концов пришел к своей мечте и взлетел. Через все перипетии своей жизни он пришел к пониманию того, что важно не сдаваться и идти до конца, несмотря на все трудности.

Создатели и исполнители

Режиссером спектакля является Андрей Левицкий — известный театральный педагог, режиссер и сценарист. Он преподавал в Театральном институте им. Б.В. Щукина и является лауреатом премии М.И. Царева за успешное воспитание актерской смены. В спектакле участвует Владимир Дегтеренко, актер и режиссер, участник Эдинбургского Театрального Фестиваля с авторским спектаклем «Пушкин на Луне». В настоящее время он работает в различных московских театрах.

Тема и концепция

Моноспектакль затрагивает важные вопросы личного пути, поиска своего места в жизни и смысла, несмотря на трудности, с которыми сталкивается каждый. Спектакль наполнен философией о том, как важно не сдаваться и стремиться к своей мечте, даже если на пути встречаются огромные преграды.