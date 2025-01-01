Меню
Человек, который ждет
Киноафиша Человек, который ждет

Спектакль Человек, который ждет

16+
Режиссер Сергей Аронин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Человек, который ждет» в Театральном центре на Страстном

В таверне «Альмайер» встречаются необычные персонажи: забавный профессор, погруженный в свою «Энциклопедию пределов», художник, который стремится запечатлеть море в своих работах, и очаровательная женщина, приехавшая излечиться от измены. Среди них - девушка, боящаяся жить, и другие случайные люди, покинувшие привычную жизнь.

Эти герои встречаются в месте, где кончается море, но пока не догадываются об истинной природе своей встречи. В психологическом триллере режиссера Сергея Аронина «Человек, который ждет», основанном на романе Алессандро Барикко «Море Океан», море становится не просто фоном, а самым важным «персонажем» спектакля.

О спектакле

Море в этом спектакле не только приносит радость, но и требует поступков. Оно способно изменять судьбы и обострять внутренние конфликты героев. Сюжет затрагивает глубокие философские темы о жизни, любви и поисках своего места в мире.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Евгений Воскресенский, Светлана Корчагина, Ксения Комарова, Дмитрий Беседа, Ксения Роменкова, Алексей Багдасаров, Леонид Трегуб, Михаил Гуро, Герман Андреев, Сергей Белов и Наталья Златова. Каждый из них привносит в свою роль уникальные черты, что делает спектакль особенно насыщенным и интересным.

Не упустите возможность

Не пропустите премьеру «Человек, который ждет» - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу моря и задуматься о вечных вопросах человеческого существования.

Фотографии

Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет Человек, который ждет
