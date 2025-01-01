Премьера спектакля «Человек, который ждет» в Театральном центре на Страстном

В таверне «Альмайер» встречаются необычные персонажи: забавный профессор, погруженный в свою «Энциклопедию пределов», художник, который стремится запечатлеть море в своих работах, и очаровательная женщина, приехавшая излечиться от измены. Среди них - девушка, боящаяся жить, и другие случайные люди, покинувшие привычную жизнь.

Эти герои встречаются в месте, где кончается море, но пока не догадываются об истинной природе своей встречи. В психологическом триллере режиссера Сергея Аронина «Человек, который ждет», основанном на романе Алессандро Барикко «Море Океан», море становится не просто фоном, а самым важным «персонажем» спектакля.

О спектакле

Море в этом спектакле не только приносит радость, но и требует поступков. Оно способно изменять судьбы и обострять внутренние конфликты героев. Сюжет затрагивает глубокие философские темы о жизни, любви и поисках своего места в мире.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Евгений Воскресенский, Светлана Корчагина, Ксения Комарова, Дмитрий Беседа, Ксения Роменкова, Алексей Багдасаров, Леонид Трегуб, Михаил Гуро, Герман Андреев, Сергей Белов и Наталья Златова. Каждый из них привносит в свою роль уникальные черты, что делает спектакль особенно насыщенным и интересным.

Не упустите возможность

Не пропустите премьеру «Человек, который ждет» - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу моря и задуматься о вечных вопросах человеческого существования.