Психологический триллер «Человек, который ждет» в Театральном центре на Страстном

В таверне «Альмайер» пересекаются судьбы необычных героев: забавного профессора, погруженного в свою «Энциклопедию пределов», художника, который создает свои шедевры, вдохновляясь морем, очаровательной женщиной, приехавшей излечиться от предательства, и девушкой, боящейся сделать шаг навстречу жизни. Эти случайные люди оставили привычный мир позади и встретились в месте, где «кончается море» — в загадочной таверне, о которой они еще ничего не знают.

Спектакль поставлен по роману Алессандро Барикко «Море Океан» и режиссирован Сергеем Арониным. Здесь море выступает не просто фоном, но и важнейшим «персонажем» спектакля. Оно приносит радость, но и требует от героев поступков.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры:

Евгений Воскресенский

Светлана Корчагина

Ксения Комарова

Дмитрий Беседа

Ксения Роменкова

Алексей Багдасаров

Леонид Трегуб

Михаил Гуро

Герман Андреев

Сергей Белов

Наталья Златова

Интересные факты

Спектакль «Человек, который ждет» привлекает внимание не только захватывающим сюжетом, но и глубокими психологическими темами, которые поднимаются в ходе действия. Ожидайте неожиданных поворотов и эмоциональных моментов, которые заставят вас задуматься о своей жизни и выборах.

Не упустите шанс увидеть это уникальное театральное произведение, которое погружает в мир человеческих отношений на фоне величественного и многозначительного моря.