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Человек, который принял жену за шляпу
Билеты от 1000₽
Киноафиша Человек, который принял жену за шляпу

Спектакль Человек, который принял жену за шляпу

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Встречи с замечательными людьми

Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу» основан на произведении всемирно известного американского нейропсихолога и писателя Оливера Сакса. Его книга о психических отклонениях стала мировым бестселлером и получила признание в разных формах искусства: Майкл Найман написал оперу, а Питер Брук осуществил первую драматическую постановку. Театр Маяковского представляет первую российскую инсценировку произведения.

История людей, преодолевающих психические отклонения
В этом спектакле режиссер Никита Кобелев рассказывает о современных людях, сталкивающихся с необычными нарушениями психики и борющихся за выживание. Он исследует такие уникальные случаи, как мужчина, который различает людей исключительно по запаху, парень с синдромом Туретта, который находит успокоение только при игре на барабанах, и молодой человек, ходящий с наклоненной вперед спиной, как Пизанская башня.

Изучение отклонений как откровений
Кобелев, вместе с Оливером Саксом, погружается в самые скрытые закоулки человеческой души, рассматривая отклонения как откровения. Болезнь воспринимается не как ограничение возможностей, а как открытие новых путей, неведомых в обычной жизни. Режиссер интересуется тем, как мозг и сознание взаимосвязаны, и использует принципиально новые средства для постижения этой связи.

Студия-OFF Театра Маяковского
Спектакль станет вторым проектом Студии-OFF Театра Маяковского, которая является территорией эксперимента и свободного творческого сотрудничества. Первый проект студии — спектакль «Декалог на Сретенке».

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
20 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
3 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу Человек, который принял жену за шляпу

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