Встречи с замечательными людьми

Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу» основан на произведении всемирно известного американского нейропсихолога и писателя Оливера Сакса. Его книга о психических отклонениях стала мировым бестселлером и получила признание в разных формах искусства: Майкл Найман написал оперу, а Питер Брук осуществил первую драматическую постановку. Театр Маяковского представляет первую российскую инсценировку произведения.

История людей, преодолевающих психические отклонения

В этом спектакле режиссер Никита Кобелев рассказывает о современных людях, сталкивающихся с необычными нарушениями психики и борющихся за выживание. Он исследует такие уникальные случаи, как мужчина, который различает людей исключительно по запаху, парень с синдромом Туретта, который находит успокоение только при игре на барабанах, и молодой человек, ходящий с наклоненной вперед спиной, как Пизанская башня.

Изучение отклонений как откровений

Кобелев, вместе с Оливером Саксом, погружается в самые скрытые закоулки человеческой души, рассматривая отклонения как откровения. Болезнь воспринимается не как ограничение возможностей, а как открытие новых путей, неведомых в обычной жизни. Режиссер интересуется тем, как мозг и сознание взаимосвязаны, и использует принципиально новые средства для постижения этой связи.

Студия-OFF Театра Маяковского

Спектакль станет вторым проектом Студии-OFF Театра Маяковского, которая является территорией эксперимента и свободного творческого сотрудничества. Первый проект студии — спектакль «Декалог на Сретенке».